Мнение: Украли песню

11.03.2021, 4:14, Разное

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Внезапно в телеграме у Кашина вычитал ответ на вопрос, который давно, вот уже лет пять, мне не давал покоя: почему вот эту невероятную песню Зацепина, гениальнейшего композитора (ему 95, и он еще жив!), аж 1977 года, я узнал только недавно, а не в раннем детстве?! Подозреваю, при моей впечатлительности, “Полосатая жизнь” могла бы быть одной из моих самых любимых песен с того самого детства золотого – уж больно она мелодически неотразимо хороша, собака. И Золотухин поет своим грандиозным, явно сшитым на какого-то сказочного великана, голосом, именно так, как надо… Почему ж этой песни НЕ БЫЛО?!

Вроде дурацкий вопрос – подумаешь, песенка. Мало ли! А ведь обидно. Как сказал кто-то из великих, “детство – единственное время, когда тебе совершенно задаром даются незабываемые впечатления”. А у меня это впечатление украли какие-то тупари. Да еще и хорошего человека обидели – Зацепина.

Вообще, был бы классный вопрос для “Что? Где? Когда?” Послушать эту шуточную песенку и попытаться понять за одну минуту, что в ней, с точки зрения советской цензуры, НЕ ТАК. Задачка не для поколения Пепси, прямо скажем!

А оказывается: натурально зарубили… из-за третьего куплета. Уму непостижимо.

Пусть пока мы обходимся немногим

И живем мы, словно йоги…

Вот из-за этого. Правда. Какие все-таки сказочные кретины жили на советской земле – не просто жили, а ЦАРИЛИ!… что тогда, что сейчас. Только руками развести.

Нет, этот мир не спасти.