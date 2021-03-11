Мнение: Письмо: “Исполнить свою партию”

11.03.2021, 3:50, Разное

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Очень много писем за последние недели пришло “про ресурс секса”.

И вижу я, что не удается мне главное донести про этот ресурс.

Я могу каждый день писать: “Народ, ресурс секса не про совокупления, он про вашу сексуальную энергию и про ваш сексапил”.

Но люди так и будут писать мне письма “про сексуальный ресурс”: “А вот мой парень (девушка) секса не хочет (хочет), а я хочу (не хочу)”. “А вот я девственник (ца), а девушки (парни), которые мне нравятся, со мной спать не хотят”.

Вам кажется, что сексуальная энергия – это либидо в значении “похоть”, то есть стремление немедленно совершить половой акт с кем-то. И вы пишете, что вот, у вас этого много, а партнер не хочет, или мало, а партнер хочет.

Сексуальная энергия – это поток спонтанности, в котором вы превращаетесь в красивое, большое, сильное животное, мужского или женского пола. И энергию эту можете аккумулировать для своего магнетизма и сублимировать во что угодно, независимо от партнера.

Вот очередное письмо с унылыми вопросами, что такое внутренний локус в сексе, а сексом называется монотонное физическое истязание себя и партнера.

renoarra_haruka

Здравствуйте, Эволюция

Большое спасибо за разбор двух моих предыдущих писем, вот ссылки на них:

https://evo-lutio.livejournal.com/1119655.html

https://evo-lutio.livejournal.com/979634.html?page=2

Пока вы пишете на тему сексуального ресурса и внутреннего локуса в нем, надеюсь что мне повезет попасть на разбор с этой проблемой.

Больше года я в отношениях с парнем из предыдущего письма, финансовые конфликты улеглись, меня отпустило, я смотрю за своими деньгами и трачу их на свое усмотрение, общие расходы на еду делим пополам, остальное каждый сам за себя, если у меня есть планы на финансово затратные мероприятия просто предупреждаю на берегу.

Но теперь у него есть ко мне претензия, и я не знаю, что с этим делать, потому что понятия не имею как вообще выглядит в сексе внутренний локус и как эту сферу прокачивать. Я всегда была довольно зажатой, даже вообще в движениях замечала скованность и неловкость, тем более в сексе.

(Внутренний локус как в сексе, так и в других ресурсах выглядит так, что вы вообще отказываетесь от претензий к партнеру, от всех. Но вам выгодней делать вид, что вам не понятно, потому что убрать свои претензии вы не хотите)

Он красивый и спортивный, мне нравится на него смотреть и трогать, но от секса я постоянно пытаюсь уклоняться, и его конечно это обижает.

(Понятно, что когда она “уклоняется от секса” – это ее щипцы?)

Он злится на меня, я чувствую себя фригидной, от его злости и претензий мне самой становится обидно, и вместо желания у меня появляются только кислые щи или слезы с мыслями типа ну и найди себе нормальную если я тебя так не устраиваю.

Наверное эта проблема должна решаться с моей стороны, но пока что я переваливаю ее на него. Он очень бесцеремонно меня трогает, мне щекотно, я начинаю извиваться, закрываться, вырываться, в это время он заводится, а я впадаю в состояние глубокой обороны, иногда меня вообще накрывает смеховой истерикой.

(Представьте себе, что девушка пыталась бы гладить парня, а он в ответ отталкивал бы ее и хохотал. Ничего хорошего в такой реакции нет. Если автор и правда настолько зажата, что все прикосновения вызывают нервный смех, это печально. Но куда хуже ее уверенность, что он при этом “заводится”. У автора тут полный комплект: БП, ЗВ, корона Сокровища, корона Спасателя, драка между коронами, шкатулочка, антишкатулка, черный чемоданчик. Дочитаете письмо, опишите все это, но не путайте с ресурсом любви. В любви у нее тоже все не очень, но мы говорим о ресурсе секса)

Он часто говорит мне что мне надо как-нибудь сексуально нарядиться, но когда я пытаюсь, он не подкрепляет это всегда, иногда да, а иногда каблук ему не такой или юбка не такая, и я чувствую себя полной идиоткой что вообще начала, потому что поди угадай его вкус. И самое главное я не всегда понимаю, надо ли это ему вообще.

(До этого она описывала парня как горячего инициатора секса. Но вдруг выясняется, что он просит ее хоть немного разогреть его эротичными нарядами, а она не может)

Мне было бы не сложно делать это иногда в одностороннем порядке для него, но бывает так, что я перешагиваю через себя и занимаюсь с ним сексом, он в процессе постоянно спрашивает кончила ли я и если нет то близко ли, в итоге мне это все надоедает, я вру что да, ну и он идет в ванную, ну или он спрашивает хочу ли я еще, я говорю что мне хватит, и он и тогда идет в ванную.

(Выясняется, что секс с ней парню совсем не нравится и кончить он с ней не может)

То есть ему самому получается надо не было, но он меня принуждал чтоб доставить мне удовольствие. Отлично. Если это секс в праздник, то может еще добавить с восьмым марта или там с днем рождения. Типа это мне подарок такой.

(Скорее всего он знает, что она его любит и хочет замуж, иначе ему в голову не пришло бы так одаривать ее)

Если я честно говорю, что у меня не получается, он расстраивается, докапывается а что, а почему, а давай так, давай эдак, и я жалею что я вообще сказала честно. Но это все внешний локус и претензии к нему, и фокус на себе, и иногда я чувствую как надо абстрагироваться от этого багажа чтобы хоть что-то вышло. Если я даю этому волю, то от обиды что он все не так делает, хочется закрыться вообще и больше с ним не спать. Если я стараюсь не думать об этом, отключиться, переключиться на что-то другое, то еще может как-то что-то выйти. Из этого всего я только просила его не трогать меня там, где мне щекотно, остальное все держала при себе.

(Автор думает, что какой-то мужчина будет лечить ее от зажимов, блоков и комплексов. Но большинство мужчин быстро отмороживаются, если женщине все не так, не то, там щекотно, там неприятно, и так далее)

Иногда у меня получается войти в состояние, которое ему нравится. Но я не уверена, что это правильный вход, потому что часто это связано с моим взглядом на себя же чьими-то горящими глазами. Но поскольку это хоть какой-то шанс завестись и нормально исполнить свою партию, я этим пользуюсь. Но все равно надо много сил собрать, чтоб разок выступить, поэтому иногда я такая как ему нужно, раз в хрен знает сколько времени, а потом либо у нас нет секса вообще, либо есть но какой-то унылый и через силу по крайней мере с моей стороны.

(Автор может быть уверена, что даже когда “все, как ему надо”, секс все равно плохой. Если секс хороший, желание растет, а не исчезает на “хрен знает сколько”. Так что можно не пыжиться и не чувствовать себя благодетельницей)

Как должен выглядеть нормальный локус при решении этой проблемы с моей стороны? Как должен выглядеть фокус на нем? Как поймать нужное состояние, не прибегая к каким-то проекциям и химерам?

(Не поймаешь тут никакого состояния. Нормальный локус при решении этой проблемы – стать для начала нормальной женщиной. А для этого выкинуть из головы бредни феминисток о том, что вы – драгоценность и пусть мужчины подстраиваются под вас. Никому не нужно под вас подстраиваться и вас лечить. Это в ваших интересах и не ради кого-то, а ради себя. Пока у автора вместо ресурса секса – яма. Ресурс секса – это способность принять свою гендерную роль в полной мере и интегрировать ее в тело, развив чувственность и сексапил. Сексом при этом можно вообще не заниматься. Секс не цель, он побочное следствие сексапила. Цель сексапила – харизма)