 

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 10S

11.03.2021, 3:36, Новости дня
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Компания Xiaomi официально представила публике новый флагман Mi 10S. Смартфон выйдет с процессором Snapdragon 870, но в комплект не войдет штатное зарядное устройство. Производитель оставляет выбор между обычной и быстрой зарядкой за покупателями.

Частота обновления картинки на экране, размер диагонали которого составляет 6,67 дюйма, в данном случае достигла 90 Гц. В стандартной комплектации дисплей покрывают защитным стеклом типа Gorilla Glass 5.

Селфи-камера расположена не в середине, а в левом верхнем углу лицевой стороны смартфона. А под самим дисплеем расположился дактилоскопический сканер. В процессоре восемь ядер. Тактовая частота – 3,2 ГГц. Также имеется встроенный модем для приема сигнала 5G.



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