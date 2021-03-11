Мнение: Группа крепких парней в тактической одежде посетила ДНР

11.03.2021, 3:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Даниил Безсонов о вбросах про "крепких тактикульных парней в ДНР".

Сегодня, во время мониторинга социальных сетей, сотрудниками Министерства информации ДНР были обнаружены массовые информационные вбросы украинскими подложными аккаунтами (ботами), которые ведутся якобы от лица местных жителей ДНР. В одно время, десятки украинских ботов вбрасывали информацию о том, что в ДНР зашли российские ЧВК. Многие боты использовали один и тот же текст, меняя только населённые пункты:

«Сегодня в Шахтёрске видел группу крепких парней в тактической одежде милитаристайл. Активно закупались продуктами. Очень похоже на то, что это представители российской ЧВК. Наверное, что-то готовится».

Учитывая то, что несколько дней украинские ресурсы распространяют неправдивую информацию о том, что Россия готовит провокации на Донбассе, можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время украинские ЦИПСО, опираясь на эти самые комментарии, будут заявлять, что российские ЧВК зашли на Донбасс для организации той самой, пресловутой провокации.

(c) Даниил Безсонов

PS. Боты совсем обленились.

PS2."Крепкие парни" из ЧВК заходят во все города сразу.

—