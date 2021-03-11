 

Ростуризм запустит программу кешбэка для автопутешествий по России

11.03.2021, 3:30, Новости дня
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Новый этап программы поддержки внутрироссийского туризма с частичным возвратом средств в виде кешбэка начнется в ближайшие недели, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Буквально у нас в ближайшие недели стартует очередной этап, третий уже, туристического кешбэка. Здесь очень удобно для людей: можно комфортно забронировать гостиницу, получить кешбэк и отправиться в путешествие на личном автомобиле, даже в короткую поездку», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

В начале марта исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что в рамках акций раннего бронирования туроператоры снизили цены на летний отдых за границей на 35-40%.



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