Захарова напомнила Twitter о блокировке аккаунта Трампа

11.03.2021, 3:30, Новости дня

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Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на обеспокоенность компании Twitter «попытками ограничить общественную дискуссию» в РФ напомнила о блокировке соцсетью аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа.

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал [бывшего] президента США [Дональда Трампа], или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается», – отметила Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

В среду ряд СМИ, в том числе The Wall Street Journal и Associated Press, опубликовали заявление Twitter, в котором компания выразила озабоченность «попытками ограничить общественную дискуссию» в свете замедления работы одноименной соцсети в России, передает ТАСС.

Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за игнорирования компанией требований об удалении запрещенного контента. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в РФ уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за какие «залсуги» Роскомнадзор уронил акции Twitter.