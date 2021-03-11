Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд

11.03.2021, 3:30, Новости дня

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Уголовное дело бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере 850 тыс. долларов, поступило в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили в суде.

«Дело полковника Черкалина поступило в суд для рассмотрения по существу. Его рассмотрит судья Вадим Корчагин. Дата первого заседания пока не назначена», – приводит слова источника в суде ТАСС.

В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей после продажи имущества бывшего начальника второго отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. В августе 2019 года Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 млрд рублей. Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей. Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры России, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей.