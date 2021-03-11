Мнение: Баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе 2021-2025

11.03.2021, 2:44, Разное

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Прогнозное соотношение сил между Китаем и США в Индо-Тихоокеанском регионе к 2025-му году.

Прогноз составлен Индо-Тихоокеанским командованием ВС США. В сам прогноз включены и данные о развертывании гиперзвукового оружия.

На слайдах не отмечены сателлиты США – Япония и Южная Корея, которые позволяет сделать соотношение сил не столь плачевным.



Текущее соотношение сил.

Отсюда и нынешние обхаживания Вашингтоном Индии. В том числе и в вопросах укрепления индийского флота и ракетных вооружений.

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