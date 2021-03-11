Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров

11.03.2021, 2:40, Новости дня

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Обязать иностранные соцсети платить НДФЛ за блогеров, которые получают доход со своих площадок – это единственная возможность получать этот налог с рынка «инфлюенсеров», сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Минцифры.

«Предложение ввести налог для иностранных соцсетей за рекламу у блогеров – вполне разумное. Но нужно будет проработать инструменты и то, как все это будут подсчитывать. Но в целом на сегодняшний день это единственная возможность получать налоги с рынка «инфлюенсеров» – популярных блогеров», – уверен исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств РФ (АКАР) Валентин Смоляков.

В среду стало известно о предложении Минцифры (Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) обязать иностранные интернет-платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине текущего года – об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в соцсетях. По экспертным оценкам, бюджет ежегодно не досчитывается миллиардов рублей.

Отечественные блогеры в основной массе – налоговые резиденты РФ, то есть платят они в российский бюджет, в том числе – 13-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), отметил Смоляков. Но в данном случае речь идет о том, чтобы обязать сами интернет-платформы – Instagram, YouTube и т.д. перечислять налоги с тех денег, которые «которые выплачиваются инфлюенсерам», подчеркнул эксперт.

«Есть деньги, которые блогеры получают за интеграцию рекламы в контент. С этого дохода выплачиваются налоги, если реклама оформляется по договору, «в белую». А есть деньги, которые площадки платят инфлюенсерам за просмотры, за размещение своей рекламы и тому подобного», – отметил собеседник.

Смоляков уверен, что необходимо добиваться от IT-гигантов открытия официальных представительств в РФ для облегчения взаимодействия с регуляторами. «Все к этому идет. На сегодняшний день в РФ есть и успешно работают официальные представительства Google, Facebook, YouTube. Другой вопрос, как сейчас реализуется схема по оплате рекламы для российских пользователей. Налоги за эту рекламу должны платиться в России. Это логично. Многие страны, в том числе европейские, идут по тому же самому пути», – подытожил исполнительный директор АКАР.

Как ранее отметил директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский, проблема платежей, которые поступают блогерам через соцсети состоит в том, что «банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла».

Разработка законопроекта, призванного упорядочить налогообложение блогеров, поручена Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе.