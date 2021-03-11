Видео: Чем опасны «проклятые солдаты»
11.03.2021, 2:40,
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Из белорусского Бреста высылают польского консула. Варшава негодует и угрожает скорым ответом. Причина этого дипломатического конфликта – так называемые проклятые солдаты и память о них. У поляков и белорусов эта память слишком разная.
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дипломатический скандал
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