В Украине планируют создать цифровую систему для защиты потребителей коммунальных услуг

11.03.2021, 1:52, Новости дня

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В Украине планируют разработать единую цифровую систему для защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг, которая будет содержать информацию о потреблении услуг и коммунальных платежах. Об этом 10 марта заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

“Мы должны создать унифицированную цифровую систему как один из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора”, – заявил Витренко.

В унифицированной системе должны быть максимальные объемы “надежной и всеохватывающей” информации о потребителях услуг, ценах и тарифах, которые они оплачивают, и начисленных субсидиях, отметил он.

По словам чиновника, система обеспечит защиту отдельных слоев населения в случае увеличения тарифов и объемов потребления.

“В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем”, – добавил Витренко.

Он подчеркнул, что такая система не исключит и не изменит механизм начисления субсидий, а будет его дополнять.

К дальнейшей работе привлекут операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных сетей и других.

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