В Киеве провели обсуждение стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса

11.03.2021, 1:52, Новости дня

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Во время круглого стола “Крым и Донбасс: пути возвращения”, который проходил в столице 10 марта, участники обсудили комплекс мер, направленных на возвращение и реинтеграцию временно оккупированных территорий, сообщило агентство “РБК-Украина”. Трансляцию в YouTube вела партия “Национальный корпус”. Организатором выступил Институт национального развития.

“Социально-экономическая стратегия возвращения оккупированных регионов должна базироваться на полной их блокаде не только в экономическом, но и социальном направлении”, – заявил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий.

По его словам, пишет агентство, существует четыре основных сценария возвращения этих территорий: сценарий постепенной интеграции с приднестровским образцом, сценарий так называемых “витрин”, когда Украина строит образцовую гражданскую жизнь на соседних с оккупированными территориях, сценарий санкций, рассчитанный на международное давление, а также сценарий реалистичный.

“Признать, что наши территории тотально оккупированы РФ, у которой нет никаких моральных, гуманитарных, практических оснований желать возвращения этих территорий Украине. Мы ведем борьбу на всех фронтах – военном, гуманитарном, внутриполитическом, но также и на экономическом. Это сценарий, который заставляет украинское общество, посмотрев реально на ситуацию, сказать простые вещи: эти территории оккупированы, Украина не может позволить себе помогать в социально-экономической сфере существованию оккупационных режимов. Украина не может позволить себе торговлю с оккупированными территориями, любую экономическую деятельность, даже выполнение своих социальных программ. Потому что это приводит к усилению врага и ослаблению Украины”, – считает Билецкий.

ВИДЕОВидео: Національний Корпус / Facebook

Экс-заместитель главы СНБО Сергей Кривонос рассказал о реформировании армии как неотъемлемую составляющую реинтеграции оккупированных территорий.

“Армия не может быть сильной, если слаба экономика и отсутствуют национальная идея и национальные ценности, которые объединяют народ. Сейчас у нас на государственном уровне нет нормальной, сильной экономики, у нас вообще отсутствует вопрос национальных ценностей”, – сказал Кривонос.

Введение в действие закона о коллаборационизме и внедрение военно-гражданских администраций – таковы главные инструменты реинтеграции оккупированных территорий после их возвращения в Украину. Об этом заявил начальник штаба “Нацкорпуса” Максим Жорин.

“После того, как мы освободим оккупированные территории и получим над ними контроль, очень важным станет именно привлечение к ответственности тех людей, которые там работали на РФ. Потому что для нормального старта жизни на этих территориях важно восстановить справедливость”, – сказал Жорин.

Также, по мнению Жорина, необходимо ввести особую паспортную политику, когда в течение полугода население сможет добровольно сдать оружие и паспорта страны-агрессора. А тех, кто этого не сделает, нужно лишать гражданства Украины, убежден он.

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