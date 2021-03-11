Рябошапка о потенциальной выдаче Коломойского США: Украина может один раз увидеть в нем гражданина Израиля и выдать гражданина Израиля

11.03.2021, 1:52, Новости дня

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Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью изданию “Бабель”, что если бы он возглавлял Офис генпрокурора Украины, то вопрос потенциальной выдачи бизнесмена Игоря Коломойского правоохранительным органам США был бы реальным.

Рябошапка отметил, что Украина не выдает своих граждан, но выдает граждан Израиля и Кипра, намекая на тройное гражданство у бизнесмена.

“Украина может один раз увидеть в нем гражданина Израиля и выдать Соединенным Штатам гражданина Израиля. А потом, поскольку он любит судиться, он может обжаловать это решение, находясь в руках компетентных органов США, – сказал Рябошапка. – Если бы я был генеральным прокурором, это было бы реально”.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Офис президента поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко подчеркнул, что независимо от того, как будут развиваться события с санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал “Forbes Украина” в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

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