 

Крупнейший в Бразилии стадион “Маракана” переименуют в честь Пеле

11.03.2021, 1:52, Новости дня
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Бразильский стадион “Маракана” переименуют в честь футболиста Пеле. Об этом 9 марта сообщил ESPN.

Стадион хотят назвать “Эдсон Арантес ду Насименту – король Пеле”.

Законодатели штата Рио-де-Жанейро проголосовали за изменение названия, теперь его должен одобрить губернатор Клаудио Кастро.

Стадион “Маракана” был открыт в 1950 году к чемпионату мира по футболу. К чемпионату мира 2014 года власти провели его реконструкцию, теперь он вмещает 78,8 тыс. зрителей. 

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту) родился 23 октября 1940 года, он единственный в мире трехкратный чемпион мира по футболу. МОК в 1999 году объявил его лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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