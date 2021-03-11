Крупнейший в Бразилии стадион “Маракана” переименуют в честь Пеле

11.03.2021, 1:52, Новости дня

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Бразильский стадион “Маракана” переименуют в честь футболиста Пеле. Об этом 9 марта сообщил ESPN.

Стадион хотят назвать “Эдсон Арантес ду Насименту – король Пеле”.

Законодатели штата Рио-де-Жанейро проголосовали за изменение названия, теперь его должен одобрить губернатор Клаудио Кастро.

Стадион “Маракана” был открыт в 1950 году к чемпионату мира по футболу. К чемпионату мира 2014 года власти провели его реконструкцию, теперь он вмещает 78,8 тыс. зрителей.

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту) родился 23 октября 1940 года, он единственный в мире трехкратный чемпион мира по футболу. МОК в 1999 году объявил его лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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