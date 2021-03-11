Экс-полицейского в Орловской области осудили на 11 лет за сбыт наркотиков и фальсификацию дела

11.03.2021, 1:50, Новости дня

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Суд в Орловской области назначил бывшему сотруднику полиции 11 лет колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также ряд других преступлений, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления)», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, осужденный, зная, что его знакомый злоупотребляет спиртными напитками и ранее привлекался к уголовной ответственности, убедил его инсценировать незаконное хранение наркотиков. Осужденный передал мужчине наркотическое средство массой 1,18 грамма, а затем составил необходимые служебные документы об изъятии, пообещав назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы. «На основании сфальсифицированных документов в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере)», — уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил бывшего полицейского к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный не имеет права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Также он лишен специального звания «майор полиции», добавили в прокуратуре.

В январе Мосгорсуд посчитал, что двух жителей столицы сотрудник полиции спровоцировал купить наркотики, и оправдал их.