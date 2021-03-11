Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об аномальном тепле

11.03.2021, 1:50, Новости дня

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Аномальное тепло ожидает жителей ряда регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа в ближайшие дни. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода [ожидается с 11 марта] на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа: в Иркутске – плюс 8 градусов, в Красноярске – 0 градусов, в Тыве, Бурятии – плюс 4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске – плюс 6-8 градусов, в Хабаровске – плюс 6-8 градусов, во Владивостоке – плюс 8-9 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РФ ТАСС.

По данным Вильфанда, такой температурный фон на 8-10 градусов выше нормы, а в Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.

Ранее китайские ученые предсказали наступление полугодового лета в РФ к концу XXI века. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии газете ВЗГЛЯД подтвердил, что наступление полугодового лета в РФ к концу века из-за глобального потепления возможно, однако заметил, что вопрос требует очень серьезной дискуссии.