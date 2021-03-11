 

Унiан – Украина посоветовала Израилю заниматься «укреплением дружбы», а не протестовать против стадиона имени Шухевича

11.03.2021, 1:08, Новости дня
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Посол Израиля на Украине Джоэль Лион потребовал отменить решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Как передаёт «Унiан», в ответ на это в МИД Украины заявили, что дипломат должен работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между народами, а дискуссии в данной сфере должны проходить на уровне историков.


ternopilcity.gov.ua

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на требование посла Израиля отменить решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича. Как передаёт «Унiан», об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

«Сохранение национальной памяти украинского народа остаётся одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. А дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот», — заявил представитель МИД.

Как напоминает портал, ранее посол Израиля на Украине Джоэль Лион потребовал отменить решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего УПА* Романа Шухевича.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

 

 



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