Замглавы ОПУ уверена, что через несколько месяцев Украина решит ключевые вопросы в переговорах с МВФ

11.03.2021, 1:02, Новости дня

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Замглавы Офиса президента Юлия Свириденко уверена, что через несколько месяцев Украина сможет решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом. Об этом она сказала 10 марта на встрече руководства ОПУ с послами “Большой двадцатки”, сообщает пресс-служба офиса.

Она отметила, что ОПУ и правительство фокусируют внимание на борьбе с коррупцией, реформе фискальной службы и судебной реформе.

“Юлия Свириденко также подчеркнула важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику, анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям”, – говорится в сообщении.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

13 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – сказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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