Конгресс США утвердил план помощи экономике на $1,9 трлн. В нем предусмотрена выплата по $1,4 тыс. большинству американцев

11.03.2021, 1:02, Новости дня

Конгресс США 10 марта утвердил план поддержки американской экономики на $1,9 трлн, который предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. большинству американцев. Об этом сообщал Reuters.

По информации агенства, план предусматривает $400 млрд для прямых выплат в размере $1,4 тыс. большинству американцев, $350 млрд – помощи правительствам штатов и местным властям, расширение налоговых льгот на детей и увеличение финансирования на распространение вакцин. Эксперты ожидают, что такие меры ускорят восстановление экономики США.

“За” принятие закона проголосовали 220 членов палаты представителей, “против” выступили 211 парламентариев.

“Помощь здесь”, – заявил президент США Джо Байден в Twitter после голосования.

Help is here. https://t.co/urZCiigeS1

— President Biden (@POTUS) March 10, 2021

В Белом доме сообщили, что президент подпишет документ 12 марта.

Сенат США рано утром 5 февраля проголосовал за резолюцию о бюджете, которая позволяет принять пакет помощи Байдена в размере $1,9 трлн. Вопрос размера выплат американцам помощи в связи с последствиями коронакризиса был одним из обсуждаемых, республиканцы хотели снизить сумму до $1 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах началась 14 декабря 2020 года. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 марте, в стране подтвердили более 29,1 млн случаев COVID-19, умерло от этой болезни около 528,7 тыс. человек.

—