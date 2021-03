В Британии на следующий день после падения метеорита нашли его обломки. Метеориту 4,5 млрд лет и он очень редкого состава

11.03.2021, 1:02, Новости дня

Почти 300-граммовый кусок метеорита, упавшего на Землю в ночь на 1 марта, нашли в графстве Глостершир, на юго-западе Англии. Об этом 9 марта сообщил Space.

По словам экспертов, это первая частица метеорита, которую в Великобритании нашли с 1991 года. 300-граммовый космический камень образован из углеродистого хондрита (Carbonaceous chondrite), материала, сохранившего неизменный состав с момента образования нашей Солнечной системы.

“Во всем мире известно около 65 тыс. метеоритов, и из них только 51 – углеродистые хондриты, которые упали на Землю, как этот”, – заявила профессор Сара Рассел из Музея естествознания.

В сети опубликовали видео, на которых снят полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта.

#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk

— kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj

— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

Подробности о редкой находке приводит BBC news.

Поскольку тысячи людей наблюдали падение метеорита, и кроме того, его полет зафиксировали специальные камеры видеонаблюдения, которыми управляет британский Fireball Alliance, ученые смогли рассчитать его орбиту и определить вероятную область падения обломков.

На Землю он прибыл из внешнего пояса астероидов, расположенного ближе к Юпитеру.

“По сути, это часть Солнечной системы, возрастом 4,5 млрд лет, которая прошла глубокую заморозку. У метеорита вообще не было шансов измениться с допланетарного времени. Его анализ даст нам представление о том, какой была наша Солнечная система до того, как там появились планеты”, – рассказала Рассел.

@UKMeteorNetwork doorbell cam Milton Keynes pic.twitter.com/TQ8lCcYqdO

— Ivor Lafford (@Lafford_MK) February 28, 2021

Район поиска обозначили как “к северу от Челтнема, по направлению к Стоу-он-Уолд”. BBC отмечает, что это не очень точные координаты, но исследователям повезло. Часть метеорита упала на хорошо расчищенную дорожку перед домом жителя Уинчкомба, и его нашли уже 1 марта.

В район, где нашли первый обломок, немедленно отправили поисковую группу, чтобы прочесать местность в поисках новых фрагментов. С помощью местных жителей, удалось собрать около 400 граммов материала, которые передали в лондонский Музей естествознания и ученым.

