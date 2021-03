Маск рассказал, почему взорвался прототип космического корабля Starship

11.03.2021, 1:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал вероятную причину взрыва прототипа космического корабля Starship.

“Двигатель [прототипа] SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака”, – написал он в Twitter.

По его словам, в прототип SN11 внесут множественные исправления.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

4 марта в американском штате Техас провели испытания десятой версии прототипа космического корабля Starship компании SpaceX. Как и планировалось, аппарат поднялся на высоту порядка 10 км, выполнил запланированные маневры в воздухе – с отключением двигателей, поворотом в горизонтальное положение и обратно в вертикальное, и успешно совершил посадку. Через несколько минут, уже на земле после посадки, Starship взорвался.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—