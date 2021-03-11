 

Маск рассказал, почему взорвался прототип космического корабля Starship

11.03.2021, 1:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал вероятную причину взрыва прототипа космического корабля Starship. 

“Двигатель [прототипа] SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака”, – написал он в Twitter.

По его словам, в прототип SN11 внесут множественные исправления.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

4 марта в американском штате Техас провели испытания десятой версии прототипа космического корабля Starship компании SpaceX. Как и планировалось, аппарат поднялся на высоту порядка 10 км, выполнил запланированные маневры в воздухе – с отключением двигателей, поворотом в горизонтальное положение и обратно в вертикальное, и успешно совершил посадку. Через несколько минут, уже на земле после посадки, Starship взорвался.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Польша обещала Тихановской оказать Белоруссии финансовую помощь

07.12 / Семьи жертв крушения SSJ100 подали иски к производителям «начинки» самолета

12.02 / Российские школьники покажут послания ветеранов в виде проекций на стенах домов

11.12 / В случае брексита без сделки ЕС грозится закрыть своё небо для британских туристов

05.01 / Голубовская заявила, что количество госпитализированных с COVID-19 снижается, но растет число “тяжелых” пациентов

02.01 / При пожаре в квартире в Великом Новгороде погибли трое детей

06.02 / Главный дипломат Евросоюза заявил о низшей точке отношений c Россией из-за происходящего с Навальным

01.09 / Пушков: Фрадков проявил себя как очень надежный человек

31.12 / Компания LG готовит презентацию первых телевизоров QNED Mini LED

26.06 / В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска