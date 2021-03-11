В Иордании разрешили экстренное применение российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

11.03.2021, 1:02, Новости дня

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В Иордании разрешили экстренное применение российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Об этом 10 марта сообщали пресс-служба управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

Генеральный директор фонда Низар Мехидат заявил, что экстренное использование российской вакцины разрешили после длительного периода изучения технической документации, предоставленной российской компанией.

По его словам, 9 марта Россия предоставила некоторые отсутствующие документы о вакцине. Их закончили изучать утром 10 марта, отметил он.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

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