Польский город приостановил все связи с украинским Тернополем из-за прославления Шухевича

11.03.2021, 1:00, Новости дня

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Город Замосць в Польше заморозил любое сотрудничество с украинским Тернополем из-за прославления одного из руководителей запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича, сообщил мэр польского города Анджей Внук.

«Я с сожалением воспринял тот факт, что 5 марта текущего года депутаты города Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича – командира УПА, ответственного за жестокие убийства поляков», – передает заявление градоначальника РИА «Новости».

«Поэтому я должен объявить, что мы приостанавливаем все отношения на ниве местного самоуправления с властями Тернополя», – отметил Внук.

Замосць и Тернополь в рамках сотрудничества должны были реализовать проект под названием «Общая история двух городов – Тернополя и Замосця», на который они получили финансирование из средств ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша – Белоруссия – Украина стоимостью 68 713 евро.

По словам мэра, «поведение депутатов города Тернополя стоит в явном противоречии с заявлениями исполнительной власти – мэра и аппарата местного самоуправления – в отношении совместной работы над сохранением польского и украинского наследия, продвижения международного сотрудничества и памяти об истории этого города, которая строилась на протяжении веков как гражданами польской национальности, так и украинской».

«Я надеюсь, что на стороне наших украинских партнеров будет понимание того, что любая инициатива по прославлению военных преступников порождает последствия. Каждая такая инициатива должна учитывать чувства семей погибших и польского народа», – написал Внук.

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. РФ осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.