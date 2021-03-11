Ученые объяснили, почему мозг человека стареет

11.03.2021, 0:56, Разное

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Ученые из Портсмутского университета объяснили, почему мозгу человека свойственно стареть. В основном это происходит, поскольку орган теряет вещество, получившее название миелин.

Миелин выступает защитной и изолирующей оболочкой вокруг аксонов электрических проводников головного мозга. Данное вещество обеспечивает очень быструю связь между нервными клетками. Нехватка ключевого элемента приводит к снижению умственных способностей. Именно из-за этого начинает развиваться болезнь Альцгеймера.

Результаты нового исследования показали, что с возрастом клетки, ответственные за восстановление миелина, теряют свою эффективность. Ученые определили основной ген, на который больше всего воздействуют процессы старения.

Научная работа проводилась с участием международной группы специалистов. По словам авторов, полученные результаты могут стать основной для очередных исследований, связанные с темой восполнения утраченного вещества.

Источник: yandex.ru