 

Ученые объяснили, почему мозг человека стареет

11.03.2021, 0:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Портсмутского университета объяснили, почему мозгу человека свойственно стареть. В основном это происходит, поскольку орган теряет вещество, получившее название миелин.
Миелин выступает защитной и изолирующей оболочкой вокруг аксонов электрических проводников головного мозга. Данное вещество обеспечивает очень быструю связь между нервными клетками. Нехватка ключевого элемента приводит к снижению умственных способностей. Именно из-за этого начинает развиваться болезнь Альцгеймера.

Результаты нового исследования показали, что с возрастом клетки, ответственные за восстановление миелина, теряют свою эффективность. Ученые определили основной ген, на который больше всего воздействуют процессы старения.

Научная работа проводилась с участием международной группы специалистов. По словам авторов, полученные результаты могут стать основной для очередных исследований, связанные с темой восполнения утраченного вещества.

Источник: yandex.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Мнение: Принцип Лисы Алисы

24.02 / В 2019 году в Канаде похитители угнали 87000 автомобилей

10.07 / Скандалы: Клан Дайк

30.09 / Мнение: Как установить мир на Кавказе

05.11 / Дочь Иосифа Пригожина переболела коронавирусом с 50% поражением легких

25.09 / Президент Польши призвал ООН обратить внимание на проявление “агрессии” со стороны России

30.10 / От аромата для Хэллоуина до косметики от блогеров: бьюти-дайджест недели

24.09 / Мнение: Зачем Батурина переводила миллионы долларов Байдену?

28.01 / В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам

27.08 / “Я сидела вся в крови”: Бывшая солистка “Тату” Юлия Волкова рассказала, как пострадала от “нерусского мужчины”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска