“Выдыхаем и идем дальше”: Кристина Асмус эффектно презентовала выход нового фильма

11.03.2021, 0:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, посредством которого презентовала скорый выход фильма “Декабрь” с собственным участием. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Поводом для опубликованного в микроблоге поста стало завершение съемок фильма о великом русском поэте Сергее Есенине, а само фото демонстрирует творческий коллектив, принимавший участие в работе над кинолентой, на вечеринке в честь её окончания. Компанию Кристине Асмус на снимке составили оба режиссера, оператор фильма и актер, сыгравший в биографической ленте роль творца – Александр Петров. Публикацию хозяйка аккаунта сопроводила пространными откровениями, описавшими посетителям страницы ряд нюансов киноработы, а завершила их красотка словами благодарности, адресованными своим коллегам. “Команда фильма “Декабрь”, бесконечно восхищаюсь вами и люблю!!! Теперь выдыхаем и идем дальше. И с нетерпением ждем фильм “Декабрь” уже этой зимой в кино!!!” – подытожила Асмус.

Веселое настроение творческой группы передалось поклонникам артистки, которые наградили весь коллектив и, разумеется, свою любимицу, массой лестных комментариев. Отдельного упоминания удостоился и Александр Петров – по мнению некоторых подписчиков, на фото он не слишком напоминал внешне самого себя. За сутки публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.