Hill – Пентагон решил оставить нацгвардейцев на Капитолийском холме до 23 мая

11.03.2021, 0:18, Новости дня

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В Минобороны США было принято решение продлить пребывание бойцов Национальной гвардии на Капитолийском холме ещё на два месяца — до 23 мая, пишет The Hill. При этом контингент развёрнутых в районе Капитолия нацгвардейцев будет сокращён с 5,1 тыс. до 2,3 тыс. человек.



Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решение оставить около 2300 нацгвардейцев на Капитолийском холме до 23 мая, пишет The Hill со ссылкой на Пентагон. Как отмечает издание, в настоящий момент в районе Капитолия находятся 5,1 тыс. нацгвардейцев.

Таким образом, Минобороны более чем на два месяца продлило сроки развёртывания Национальной гвардии, бойцы которой, согласно планам, должны были покинуть Капитолийский холм на этой неделе.

Как пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, «это решение было принято после тщательного рассмотрения запроса».

В этот дополнительный период официальные лица Пентагона будут, как добавил Кирби, «работать с полицией американского Капитолия, чтобы постепенно сокращать присутствие Национальной гвардии, если позволят условия».

«Мы благодарим Национальную гвардию за поддержку на протяжении всей этой миссии, а также за её значительные усилия по всей стране в борьбе с пандемией COVID-19», — отметил пресс-секретарь Пентагона.

Нацгвардейцы были в массовом порядке переброшены из разных уголков страны в Вашингтон, чтобы укрепить безопасность Капитолия после беспорядков 6 января, устроенных сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Количество бойцов в определённый момент достигало 26 тыс. человек.

Члены Нацгвардии изначально привлекались для усиления безопасности во время инаугурации президента Джо Байдена, однако их пребывание на Капитолийском холме было продлено до 12 марта из-за сохраняющихся проблем в сфере безопасности, говорится в статье.