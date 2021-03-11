Экс-министр обороны Польши – об эффективности миссии США в Афганистане мы узнаем только постфактум

11.03.2021, 0:18, Новости дня

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Военное присутствие США можно наблюдать во многих странах, но оно не вечное, а временное, поэтому ничего странного в том, что США решили выйти из Афганистана, бывший глава Министерства обороны Польши Ян Парыс не находит. В эфире Polskie Radiо он также сказал, что об успехе 20-летней миссии США можно будет судить только после того, как солдаты покинут территорию страны.



Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что после вывода войск США и НАТО из Афганистана талибы будут в состоянии в быстром темпе распространить свой контроль на территорию всей страны. В соответствии с соглашением между талибами и администрацией Дональда Трампа все американские солдаты, базирующиеся в настоящее время в Афганистане, должны будут покинуть страну к концу апреля, пишет Polskie Radio.

Бывший глава Министерства обороны Польши Ян Парыс в беседе с радиостанцией сказал, что он вовсе не удивлён решением о выводе американских войск, ведь миссии всегда временны. «Хочу подчеркнуть, что военное присутствие США можно наблюдать во многих странах. Это не вечное присутствие. По определению, это периодические миссии, и ничего нет странного в том, что президент США решил эту миссию завершить», — объяснил он.

При этом бывший министр отметил, что вопрос о достижении целей США в Афганистане по-прежнему остаётся открытым, более длительное присутствие войск было бы непременно связано с дальнейшими высокими затратами. «Можно задаться вопросом: выполнила ли миссия поставленные перед ней задачи? Стал ли царить мир в такой стране, как Афганистан? Почти за 20 лет присутствия американские военные смогли заложить основы для появления гражданского общества и местного самоуправления. Но мы убедимся в этом только после того, как США покинут страну», — убеждён Ян Парыс.

«Госсекретарь может считать, что армия там нужна на постоянной основе, но следует иметь в виду, что это влечёт за собой военные, финансовые и политические расходы. Следовательно, возникает вопрос: имеет ли это смысл — или, может быть, лучше попытаться принести цивилизацию в этот регион путём оказания влияния на соседние страны», — резюмировал в беседе с Polskie Radio бывший министр.