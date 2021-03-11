CBS News – астронавт США вновь полетит на «Союзе» — но не за деньги, а «по бартеру»

11.03.2021, 0:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несмотря на появление у США собственных космических аппаратов, НАСА попросило «Роскосмос» включить американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаж российского космического корабля «Союз» для полёта на МКС, пишет CBS News. Как пишет сайт телеканала, в ответ американское космическое агентство предложило разместить в своём экипаже российского космонавта.



Reuters

Во вторник 9 марта NASA и «Роскосмос» объявили о том, что американский астронавт Марк Ванде Хай присоединится к двум российским космонавтам на борту космического корабля «Союз» 9 апреля 2021 года для полёта на Международную космическую станцию, пишет CBS News. Хотя NASA вложило средства в разработку космических кораблей SpaceX и Boeing, чтобы положить конец зависимости агентства от РФ в космических перевозках, продолжение полётов на борту «Союза» обеспечит американское присутствие на станции, даже если космический корабль и экипаж будут вынуждены совершить незапланированный вылет, поясняет издание. Точно так же российские космонавты планируют в будущем совершать полёты на американских коммерческих кораблях, чтобы обеспечить российское присутствие, если чрезвычайная ситуация заставит экипаж «Союза» вылететь раньше срока. Как передаёт сайт телеканала, космонавтов для полётов на новом американском космическом корабле пока не назначили.

Менеджеры NASA заявили, что места на кораблях отныне не будут покупаться и продаваться, как это происходило до появления американских космических аппаратов, когда агентство было вынуждено полагаться на Россию, чтобы добраться до станции. Вместо этого ожидается, что обе страны будут размещать космонавтов в своих кораблях посредством бартерных соглашений, чтобы обеспечить непрерывность нахождения экипажа на борту станции.

В пресс-релизе NASA говорится, что место Ванде Хая на борту корабля было обеспечено по договору с компанией Axiom Space. В обмен на это американское космическое агентство предоставит место на борту своего корабля в 2023 году космонавту, имя которого Axiom объявит позже. Компания также планирует разместить четырёх космонавтов, не являющихся членами NASA, в экипаже корабля во время полностью коммерческого полёта на космическую станцию в начале следующего года.

«Роскосмос», в свою очередь, заявил, что согласился разместить Ванде Хая в экипаже корабля «Союз МС-18/64» «по настоятельной просьбе американской стороны». «NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полётов. «Роскосмос» идёт на это решение, подтверждая приверженность совместным договорённостям и духу совместного использования Международной космической станции», — говорится в заявлении госкорпорации.

Как напоминает CBS, Ванде Хай, получивший степень магистра прикладной физики в Стэнфордском университете, впервые полетел в космос 12 сентября 2017 года вместе с Александром Мисуркиным и членом экипажа NASA Джо Акабой. Он провёл в космосе 168 суток и совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 42 минуты. В ходе своего второго полёта Ванде Хай заменит космонавта Сергея Корсакова, присоединившись к командиру Олегу Новицкому и второму пилоту Петру Дуброву на борту корабля «Союз МС-18/64». Запуск с космодрома Байконур в Казахстане запланирован на утро 9 апреля. Ожидается, что экипаж достигнет космической станции примерно через три часа после взлёта. Ванде Хай останется на станции вместе с Новицким и Дубровым по меньшей мере на полгода, хотя о планах по его возвращению домой пока не было объявлено.