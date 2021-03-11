 

В Херсоне уличных котов признали частью экосистемы города

11.03.2021, 0:12, Новости дня
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Херсонский горсовет 10 марта во время внеочередной сессии поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города. Об этом сообщает “Укринформ”.

“За” проголосовали 30 депутатов.

Петиция авторства Юлии Коновальчук была опубликована 8 февраля и собрала необходимые для рассмотрения горсоветом 250 голосов.

Автор предлагала признать уличных котов частью экосистемы города, рекомендовать коммунальным учреждениям не мешать котам ловить грызунов и следить, чтобы они не были закрыты в подвалах, а также обеспечить стерилизацию котов и обязательную вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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