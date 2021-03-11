В Херсоне уличных котов признали частью экосистемы города
11.03.2021, 0:12,
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Херсонский горсовет 10 марта во время внеочередной сессии поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города. Об этом сообщает “Укринформ”.
“За” проголосовали 30 депутатов.
Петиция авторства Юлии Коновальчук была опубликована 8 февраля и собрала необходимые для рассмотрения горсоветом 250 голосов.
Автор предлагала признать уличных котов частью экосистемы города, рекомендовать коммунальным учреждениям не мешать котам ловить грызунов и следить, чтобы они не были закрыты в подвалах, а также обеспечить стерилизацию котов и обязательную вакцинацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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