 

“Такой карантин до одного места. Имитация бурной деятельности”. Мэр Ивано-Франковска назвал фарсом ограничения “красной” зоны

11.03.2021, 0:12, Новости дня
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Карантинные ограничение “красной” зоны, которые сейчас введены в ряде областей Украины, неэффективны и их необходимо отменить. Об этом 10 марта заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

“Карантин по-украински: троллейбусом ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки – можно; маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением – можно; промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам – можно; коммунальным садикам нельзя работать, но частным – если очень надо, можно; ломбардам можно работать, а тапочки продавать – нет”, – заявил Марцинкив.

Мэр отметил, что перечень можно продолжать далее. Но по его мнению, “такой карантин до одного места и ничего не дает”.

“Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы то слушал? Потому что выглядит: и мест нет, и еще малый бизнес убьем до конца! Поэтому надо прекращать этот фарс в виде “красной” зоны, потому что это имитация бурной деятельности”, – добавил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3634333140025899&id=100003477463628

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 10 марта в Украине коронавирус подтвердили у 1,4 млн человек, умерло 27,4 тыс. пациентов, выздоровело – 1,2 млн.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. 

В Ивано-Франковской области коронавирус выявили у 70 423 пациентов, умерло 1308 человек, 51 611 – выздоровели. По данным Минздрава, на 9 марта в регионе уровень госпитализаций на 100 тыс. населения составлял 132,8 при норме в 60.

В области, которая находится в “красной” зоне, установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку коронавируса в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

9 марта Марцинкив назвал ситуацию с коронавирусом в области “критической”.

Кабмин Украины 9 марта расширил перечень ограничений в “красной” зоне карантина из-за COVID-19. Правительство запретило работу общественного транспорта в соответствующих регионах. 

С 11 марта в Ивано-Франковске остановят движение троллейбусов из-за пребывания города в “красной” зоне эпидемической опасности. Мэр города сообщал, что автобусы будут ездить в режиме спецперевозок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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