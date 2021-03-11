Гармаш: Я не знаю членов делегации, которые видели бы план Германии и Франции по Донбассу

11.03.2021, 0:12, Новости дня

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Представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что новый план совместных шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе не был представлен украинской делегации в ТКГ. Об этом Гармаш сказал в эфире канала “Украина 24”.

Говоря о плане, который, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, разработали Германия и Франция при участии Украины, Гармаш сказал, что не видел его.

“По состоянию на прошлую неделю я не видел человека, который бы видел его в делегации. Хотя мы знаем, что он разрабатывался в нормандском формате, знаем от наших оппонентов… На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен”, – сказал Гармаш.

По его информации, “это нельзя назвать планом, это предложения по кластерам – ряд мероприятий для выполнения Минских соглашений”.

Он отметил, что Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что “Нормандская четверка” не может вмешиваться в дела Украины”. “Поэтому я прогнозирую, что Россия не примет и этот план”, – подчеркнул член украинской делегации в ТКГ.

По словам Гармаша, Украина в ТКГ сейчас продолжает настаивать на рассмотрении плана главы украинской делегации Леонида Кравчука. В свою очередь, Россия настаивает на обсуждении “плана ОРДЛО”.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что до конца марта советники лидеров “Нормандской четверки” обсудят и презентуют новый план по урегулированию ситуации на Донбассе. Он отказался озвучить подробности плана, сославшись на конфиденциальность информации.

9 марта Ермак сообщил, что есть конкретный план мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, он “на столе”, и стороны ждут ответа России. Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира в Донбассе.

В МИД РФ заявили, что “первый раз слышат” о таком плане.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

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