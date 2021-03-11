“В ответ на враждебные и неоправданные действия Беларуси”. Польша высылает белорусского дипломата

11.03.2021, 0:12, Новости дня

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Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют одного из белорусских дипломатов. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, “в ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей касательно польского консула в Бресте” Польша признала дипломата посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата.

“Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши”, – написал он.

W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione dzia * ania bia * oruskich w * adz wobec polskiego Konsula w Brze * ciu, Polska uzna * a dzi * za persona non grata dyplomat * z Ambasady RB w Warszawie. Stosowna informacja zosta * a przekazana not * dyplomatyczn * podczas spotkania w MSZ RP.

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 10, 2021

9 марта министерство иностранных дел Беларуси предложило польскому консулу Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в церемонии памяти участников антикоммунистического подполья в Польше.

2 октября 2020 года МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве. Вместо 25 должно остаться 14 дипломатов. В польском – вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября, писал TUT.BY. Также МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата.

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