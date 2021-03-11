В ближайшее время пройдет видеоконцеренция советников лидеров “Нормандской четверки” – Ермак

11.03.2021, 0:12, Новости дня

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В ближайшее время состоится видеоконференция советников глав государств “Нормандской четверки” по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран “Большой двадцатки” 10 марта, сообщила пресс-служба ОПУ.

Ермак заявил послам, что несколько месяцев режима прекращения огня были “очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных”.

“Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников”, – заявили в пресс-службе.

Ермак заявил, что в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут обсуждаться “дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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