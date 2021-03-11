Эксперт: Военные Армении не готовы к госперевороту

11.03.2021, 0:10, Новости дня

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Замена руководителя Генштаба Армении не разрешила политический кризис в Армении, ситуация в стране остается патовой, а напряжение только возрастает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Так он отреагировал на решение армянского премьера Никола Пашиняна назначить новым главой Генштаба Артака Давтяна.

«Пашинян не победил, потому что ситуация все равно патовая. Люди не уходят с улиц, они требуют внеочередных выборов. В любом случае напряжение возрастает, к выборам оно увеличится. Президент занимает свою позицию. Поэтому замена руководителя Генштаба не означает, что изменились настроения в штабе в целом», – уверен гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Эксперт убежден, что Пашиняну дали временно «продавить» это назначение. «По крайней мере, президент устранился от этого решения, не взял вину на себя. Но мы не знаем, какие будут дальнейшие шаги. Как поведет себя административный и Конституционный суд? Так что это один из витков развития ситуации в неблагоприятном направлении», – считает политолог.

Тем не менее собеседник сомневается, что военная верхушка страны или отдельные части готовы пойти на свержение власти. «Военные не готовы к перевороту. Также они не готовы решать возникшие сложности с Карабахом. Поэтому все, что сейчас происходит в Ереване, имеет исключительно предвыборное значение», – подытожил Лепехин.

Ранее в среду премьер-министр Никол Пашинян отправил президенту Армену Саркисяну прошение назначить главой Генштаба вооруженных сил Армении Артака Давтяна, который занимал эту должность в 2018-2020 годах. Как сообщила помощница Саркисяна Асмик Петросян, для выражения своей позиции у президента есть три дня.

Пашинян заявил, что глава генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.

Представляя кандидатуру Давтяна, Пашинян выразил убеждение, что «вместе мы сможем преодолеть это испытание, и вооруженные силы, Армения, наше государство станут сильнее».

Тем временем командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров присоединился к требованиям представителей Генштаба об отставке Пашиняна. По словам Хачатурова, лишь тот факт, что в течение трех лет по инициативе Пашиняна на пост начальника генерального штаба были назначены и освобождены четыре человека, имеющих высшее воинское звание, «подтверждает его неадекватность и безответственность».

«Каждый день, час пребывания Пашиняна на посту премьер-министра подрывает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей родины. Следовательно, подтверждая заявление генерального штаба от 25 февраля 2021 года, вновь требую незамедлительной отставки Никола Пашиняна», – говорится в заявлении Хачатурова.