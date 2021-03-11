США собрались усилить поддержку Украины

11.03.2021, 0:10, Новости дня

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Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, последний пункт «крайне важен», поскольку Киеву приходится, с одной стороны, «противостоять агрессии извне», а с другой – «разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией». «Мы нацелены на работу по всем этим направлениям», – подчеркнул Блинкен.

Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Шеф американской дипломатии сообщил также, что США выступают против «агрессии в Донбассе».

В прошлую пятницу глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если РФ не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В тот же день Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить. Представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. РФ неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.