США допустили введение санкций против оператора «Северного потока – 2»

11.03.2021, 0:10, Новости дня

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Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является Газпром, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем изучать другие возможности для [применения] санкций в перспективе», – приводит ТАСС заявление шефа американской дипломатии по поводу проекта «Северный поток – 2» на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

При этом Блинкен выступил с утверждением, что «Северный поток – 2» грозит Украине и Польше экономически и стратегически, а также нарушает принципы энергетической безопасности Европейского союза. «Это (проект) нарушает принципы энергетической безопасности самого Европейского союза, ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию для Украины и Польши», – считает глава Госдепартамента США. «Пара вещей сразу по «Северному потоку – 2», чтобы внести полную ясность. Президент [США Джо] Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил. Я разделяю его взгляды», – отметил Блинкен. Он повторил, что Байден «выступает против» строительства трубопровода «Северный поток – 2». «Мы (нынешняя администрация США) выступаем против этого. И будем продолжать это делать», – сообщил шеф американской дипломатии.

Вместе с тем, Блинкен признал, что строительство трубопровода «практически завершено». Он напомнил, что новая администрация США работает лишь около пяти недель. А проект завершен уже на 95%, заметил госсекретарь США.

Глава Госдепартамента США также добавил, что администрация Байдена рассмотрит возможность применения санкций в отношении оператора проекта строительства трубопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является Газпром. «Мы на это очень внимательно взглянем», – сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США возможность введения ограничительных мер против упомянутой компании.

Накануне Госдеп США пообещал противодействовать завершению «Северного потока – 2». В феврале стало известно, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в проект 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.