Советский артист умер в Норвегии

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11.03.2021, 0:08, Разное
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В возрасте 95 лет не стало Народного артиста Иосифа Конопацкого. Свой земной путь он завершил 8 марта в городе Тронхейм в центральной части Норвегии, передает сайт VSE42.RU. О произошедшем рассказала дочь актера. По ее словам, мужчина успел 7 марта дозвониться ей с сестрой и заранее поздравить их с праздником. Назавтра его не стало.

В Норвегии артист оказался не случайно – он долгое время жил там. Службу в театре Иосиф Конопацкий начал еще в 1948 году. Завершил карьеру он 21 год назад, в 2000-м.



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