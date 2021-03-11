 

Ученые: Cоевое масло может быть связано с повреждением мозга

11.03.2021, 0:06, Разное
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Американские ученые, представляющие Калифорнийский университет, после проведения исследования пришли к выводам, что соевое масло может вызывать повреждения мозга. Данное растительное масло добавляют практически ко всем продуктам: от детской смеси до заправки для салата.
На протяжении многих лет исследователи изучают влияние соевого масла на организм человека. Ранее было установлено, промышленная высокоочищенная добавка приводит к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Кроме этого, исследователи говорят о том, что этот генетически модифицированный продукт приводит к изменениям в головном мозге. Ученые считают, что употребление соевого масла связано с риском развития аутизма и деменции. Токсическая добавка больше всего влияет на область гипоталамуса, который несет ответственность за поведение человека и его настроение.

Во время проведения эксперимента было установлено, что соевое масло изменило у лабораторных грызунов свыше 100 генов. В их число вошел и окситоцин, который называют «гормоном привязанности и любви». Ученые опасаются, что употребление этого растительного масла увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Источник: mayaksbor.ru



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