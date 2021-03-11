 

Марк Богатырев поделился редким фото с супругой Татьяной Арнтгольц

11.03.2021, 0:06, Разное
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Звезда «Кухни» Марк Богатырев и его супруга предпочитают не комментировать личную жизнь. Поэтому поклонники очень обрадовались, когда актер опубликовал редкое фото с Татьяной Арнтгольц, взятое из семейного архива.
Осенью прошлого года в Сеть просочилась информация о том, что артисты узаконили свои отношения. Вскоре СМИ начали писать, что 38-летняя знаменитость ждет ребенка от Марка Богатырева. Сообщалось, что актриса собралась в декретный отпуск, но она эти сведения комментировать не стала.

Недавно звезда «Кухни» показал фотографию, сделанную во время путешествия в Таиланд. Он признался, что любит с возлюбленной кататься в этой солнечной стране на мопеде. Марк Богатырев выразил сожаление, что пока они могут только «предаваться прекрасным воспоминаниям». Супруги позировали в защитных шлемах и очках на одной из оживленных улиц курорта. Подписчики засыпали пару комплиментами, в очередной раз отметив, что они прекрасно и гармонично смотрятся вместе.



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