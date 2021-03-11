Климатолог назвал возможные сценарии изменения погоды в России

11.03.2021, 0:06, Разное

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Климатолог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил о возможных сценариях кардинального изменения погоды на территории России. Он уверен, что можно ожидать как глобального потепления, так и нового ледникового периода.

Китайские климатологи предсказали, что в 2100 году лето в РФ будет длиться до шести месяцев, а зима станет очень короткой и тёплой. С такими утверждениями в корне не согласен Тишковец, который объяснил причину ошибочных суждений коллег. Эксперт отметил, что даже на год невозможно предсказать изменения погодных условий и шанс прогнозирования крайне мал. Всё из-за активности Солнца, которая играет ключевую роль в формировании и изменении климата на Земле. Он также назвал несколько наиболее правдоподобных сценариев. Первый включает повышение средней температуры на шесть градусов, что приведёт к аномальной жаре и гибели населения. Исходя из второго возможного развития событий, нынешнее глобальное потепление сменится резкими падениями температуры после 2030 года. Это приведёт к новому ледниковому периоду.

Александр Нахутин, занимающий должность замдиректора по науке в Институте глобального климата и экологии Росгидромета, полностью согласен с российским климатологом. Причина, исходя из его слов, кроется в слишком большом временном промежутке. За 100 лет может многое измениться и предсказать эти изменения просто невозможно. Он советует относиться к данным китайских коллег не как к неоспоримым фактам, а как к гипотезе.

Источник: ura.news