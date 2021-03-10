 

Рожкова: Мое интервью запретили публиковать в оригинальном виде. Это очередной пример цензуры в НБУ

10.03.2021, 23:22, Новости дня
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Первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова обвинила департамент коммуникаций НБУ в цензуре из-за запрета публиковать часть ее интервью изданию НВ.

“Украинская журналистика видела немало попыток цензуры. В том числе и в жанре интервью. В основном это случаи, когда интервью пытались существенно редактировать или запрещали публиковать сами спикеры. Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка. Это очередной пример цензуры в Национальном банке Украины, которая появилась с августа 2020 года после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах”, – написала Рожкова.

Она напомнила, что за комментарии изданию Kyiv Post ей и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу вынесли выговор.

“Каждый запрос на комментарий или интервью Рожковой становится настоящим испытанием и прилагается максимум усилий, чтобы не допустить этого. Когда через несколько часов после проведения интервью НВ по странному стечению обстоятельств появляется приказ председателя НБУ, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и другие. Ситуацию пытаются довести до абсурда: оказывается, что мне как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией “ПриватБанка” в 2016 году, эту тему также комментировать нельзя. Не легче ли было бы прямо сказать, что руководителю департамента коммуникаций дали указание не выпускать в информационное поле отдельных членов правления НБУ? Вопрос риторический”, – написала замглавы НБУ.

https://www.facebook.com/ekrozhkova/posts/5300185990054464

Интервью Рожковой НВ вышло 9 марта. 

“Департамент коммуникаций НБУ не согласовал большую часть ответов Катерины Рожковой на вопросы, заданные журналистом “НВ Бизнес”. Предложение удалить ответы, по словам Рожковой, объяснялось тем, что часть тем интервью не относятся к сфере ответственности первого заместителя председателя правления НБУ. Редакция НВ, учитывая общественную важность удаленной информации, решила опубликовать полную версию разговора с минимальными стилистическими правками”, – сообщило издание.

В материале Рожкова говорила, в частности, о работе НБУ, банковском надзоре, коммуникации с главой НБУ Кириллом Шевченко, судебном иске из-за объявленного ей выговора, а также инфляционном таргетировании, урегулировании коллекторской деятельности и других вопросах.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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