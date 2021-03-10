В Киевской области часть школ на две недели раньше ушли на каникулы из-за COVID-19 и ОРВИ

10.03.2021, 23:22, Новости дня

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В Киевской области часть школ на две недели раньше ушли на каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации на странице в Facebook.

“В связи со стремительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в шести учреждениях общего среднего образования Киевской области весенние каникулы продлятся с 9-го по 14 марта”, – говорится в сообщении.

На каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской, Березанской общин, отметили в ОГА.

В ведомстве добавили, что в 47 территориальных общинах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 общинах – с 29 марта по 4 апреля.

“В Киевской области значительно возросло количество больных COVID-19 и ОРВИ, поэтому власть применяет комплексные меры для нераспространения заболевания. Школьные каникулы могут способствовать ограничению социальных контактов и снижению рисков распространения вирусов”, – добавил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

https://www.facebook.com/koda.gov.ua/posts/2485109735130493

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 10 марта в Украине коронавирус подтвердили у 1,4 млн человек, умерло 27,4 тыс. пациентов, выздоровело – 1,2 млн. За последние сутки в стране зафиксировали 6377 новых случаев COVID-19.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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