В Ивано-Франковске из-за карантина останавливают движение троллейбусов – мэр

10.03.2021, 23:22, Новости дня

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С 11 марта в Ивано-Франковске остановят движение троллейбусов из-за пребывания города в “красной” зоне эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook 10 марта.

“Неприятные новости: предписание полиции на работу троллейбусов. Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта”, – написал мэр.

Он отметил, что автобусы будут ездить в режиме спецперевозок.

“Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах, соответственно, уменьшится. Поэтому будьте к этому готовы”, – заявил он.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/264634701899460

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 10 марта в Украине коронавирус подтвердили у 1,4 млн человек, умерло 27,4 тыс. пациентов, выздоровело – 1,2 млн.

В Ивано-Франковской области коронавирус выявили у 70 423 пациентов, умерло 1308 человек, 51 611 – выздоровели. По данным Минздрава, на 9 марта в регионе уровень госпитализаций на 100 тыс. населения составлял 132,8 при норме в 60.

В области, которая находится в “красной” зоне, установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку коронавируса в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

9 марта Марцинкив назвал ситуацию с коронавирусом в области “критической”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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