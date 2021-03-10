 

Житель Херсонской области незаконно перевозил пассажиров через оккупированный Крым в РФ – прокуратура

10.03.2021, 23:22, Новости дня
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Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении жителю Херсонской области, который, по данным следствия, незаконно переправлял пассажиров из региона через оккупированный Крым в Россию. Об этом пресс-служба прокуратуры АРК сообщила 10 марта.

“Досудебное расследование установило, что указанный гражданин Украины на своем легковом автомобиле организовал схему незаконной перевозки пассажиров из Херсонской области в Российскую Федерацию. Подозреваемый осуществлял перевозку через контрольный пункт въезда/выезда “Чаплинка” к территории оккупированного полуострова, при этом осознавая, что пункты пропуска через государственную границу Украины в АР Крым – закрытые, в дальнейшем перевозчик направлялся по незаконно построенному Керченскому мосту до Краснодарского края”, – говорится в сообщении.

В доме подозреваемого провели обыски. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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