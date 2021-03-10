Взрыв в многоэтажке, иск крымских “властей” к Украине, выход инфляции “за рамки”. Главное за день

10.03.2021, 23:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Количество случаев COVID-19 в мире достигло 117 млн

К утру 10 марта в мире подтвердили 117,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, прививок сделали в три раза больше. В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса. Она сочетает “британский” и “африканский” штаммы.

В Украине за сутки подтвердили 6,4 тыс. случаев COVID-19, умерло наибольшее с января число пациентов.

К утру 10 марта в стране привили около 23 тыс. человек, записалось на вакцинацию – 200 тыс. При этом в одной из больниц Черновцов не захотел вакцинироваться ни один врач. Тренер мобильных бригад предупредил, что при отказе от вакцинации шанса на бесплатную прививку от COVID-19 больше не будет.

В то же время, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в этом месяце Украина ожидает еще 1,5 млн доз вакцины Covishield и первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Кроме того, к концу второго квартала 2021 года ожидается поставка в Украину вакцины AstraZeneca из Южной Кореи в рамках механизма COVAX.

В ЕС поддержали санкции США против Коломойского, но сами ввести аналогичные не могут

Евросоюз поддерживает решение США ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, заявил представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано. Он отметил, что в санкционных режимах ЕС, которые имеют отношение к Украине, нет “критерия, который бы позволял накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию”.

В Бердянске произошел взрыв в многоэтажке

Два человека погибли и один тяжело травмирован в результате взрыва в квартире в Бердянске Запорожской области. По предварительной информации, взорвалась граната. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Российские власти в Крыму готовят иск против Украины за “водную блокаду”

Глава подконтрольного Кремлю российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск за перекрытие Северо-Крымского канала. Среди ответчиков будет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Шендерович: Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет: “Верните обратно!” Читайте полную версию интервью

Война в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что есть конкретный план мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, он “на столе”, и стороны ждут ответа России. В МИД РФ заявили, что “первый раз слышат” о таком плане.

Против Украины в Европейский суд по правам человека подано 10,5 тыс. заявлений, из них 7 тыс. – это исключительно жалобы из оккупированных районов Донбасса. В Минюсте подозревают, что людей, живущих в ОРДЛО, “могли подтолкнуть” массово подавать заявления против Украины.

Бывшему начальнику инженерной службы воинской части сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, приведшем к подрыву на минах трех украинских военных 14 февраля.

В Украине хотят создать онлайн-музей российской пропаганды.

Читайте также: Гордон: Информационная война и пропаганда – это не менее важно, чем боевые действия

Новости экономики

Кабмин утвердил проект стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что в Украине дорожают бензин и дизельное топливо и поручил Антимонопольному комитету разобраться. По мнению премьера, рост цен связан с тем, что мировые цены на нефть находятся на двухлетнем максимуме, и до конца марта цены на топливо стабилизируются.

Замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что инфляция в стране растет и “уже вышла за рамки”.

Глава КГБ Беларуси заявил об “огромных партиях оружия из Украины для терактов”

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что с территории Украины якобы большими партиями везли оружие для дестабилизации ситуации в стране. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко назвал это заявление “полной чушью”.

Евросоюз начал работу над четвертым пакетом санкций против Беларуси. СМИ предполагают, что они будут сосредоточены на сотрудниках полиции и служб безопасности, а не на преследовании “денег”, которые стоят за режимом.

Штаб лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской представил проект новой конституции страны. Его главное отличие от действующей сейчас конституции – переход государства с президентской формы правления на парламентскую.

Состоялся Киевский форум по безопасности

Украинские и американские политики, дипломаты и эксперты приняли обращение к правительствам США и Украины. В нем изложены 12 ключевых элементов, на которых должен основываться план по укреплению партнерства между двумя странами.

Читайте также: Гордон рассказал, что именно произойдет 15 марта

—