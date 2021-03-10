Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google

10.03.2021, 23:21, Новости дня

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Проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России, были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», – приводит ТАСС сообщение.

Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, «не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России».

В полдень среды в РФ были выявлены сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной думы и Совета Федерации. Позже сайты восстановили работу. В Минцифры поясняли, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора.

В среду СМИ сообщали, что в Страсбурге загорелся облачный хостинг компании OVHcloud, что привело к сбоям в Сети по всей Франции.