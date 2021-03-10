Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter

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10.03.2021, 23:21, Новости дня
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Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента, сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством.

«Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

В письме, по данным ведомства, также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена.

При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, однако она возможна. «Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла», – сказали в ведомстве, добавив, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.

В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в РФ информацию.



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