Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать

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10.03.2021, 23:20, Разное
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На протяжении вот уже семи лет эксперты бьются над загадкой исчезновения пассажирского лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Последняя версия произошедшего гласит, что лайнер мог потерпеть крушение в результате неконтролируемого скоростного пикирования. Впрочем, что вызвало такое поведение воздушного судна, по-прежнему остается загадкой.

Для получения более конкретных ответов необходимо обнаружить обломки самолета, чего до сих пор не произошло. Впрочем, часть исследователей считает, что обнаруженный на побережье Южной Африки обломок крыла может быть частью именно того самого Boeing. На основании этих данных специалисты собираются обследовать участок дна океана, чтобы найти другие части, передает “Царьград”.

Исчезновение пассажирского лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Южно-Китайским морем в ночь на 8 марта 2014 года продолжает оставаться одним из самых загадочных авиационных происшествий в мире. ВЫполнявший рейс MH370 самолет с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур, однако до места назначения – аэропорта Пекина – так и не долетел.



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