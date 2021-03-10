“Больше диких животных”: Ученые увидели связь между распространением коронавируса и чумой свиней в Китае

10.03.2021, 23:18, Разное

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Объединенный коллектив шотландских, британских и китайских ученых провел исследование, в ходе которого изучил возможные предпосылки эпидемии коронавируса в Китае в 2019 году. По мнению исследователей, на массовость распространения инфекции повлияло массовой заболевание свиней в данной стране.

Поводом для научной работы ученых, представляющих университеты, Глазго, Ливерпуля и Сианя, стало предположение о том, что массовое распространение коронавируса в Ухане (Китай) могла вызвать эпидемия африканской чумы, поразившего огромное количество поголовья свиней в 2018-2019 годах. В частности, в этот временной период из-за болезни количество данных поставщиков мясной продукции снизилась на 40-60%, а запрет на поставки животных из-за рубежа только обострил появившийся дефицит провизии. Повлиял на ситуацию и тот факт, что районы Поднебесной, в которых выращивание свиней производится в наибольшем количестве, находятся довольно далеко от территорий, где свинина потребляется в наибольшем объеме. Соответственно в стране многократно вырос спрос на мясо диких животных, спровоцировавший массовое перемещение в Китае потенциально опасного продукта. Именно этот фактор, как полагают специалисты, и мог привести к вспышке заражения SARS-CoV-2 среди местного населения в Ухане.

“Если в пищевую цепочку человека попадает больше диких животных, будь то за счет охоты или приобретения отличающихся от привычных видов мяса на рынках, то растет и вероятность контакта с вирусом. Вы просто создаете для вируса больше возможностей попасть в человеческий организм”, – резюмировал один из авторов исследования Дэвид Робертсон из Университета Глазго. Материалы научной работы были опубликованы в издании The Guardian.

Источник: dni24.com