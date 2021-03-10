 

Медики оценили потенциальный вред пукания персонала для состояния здоровья пациентов при проведении операции

10.03.2021, 23:18, Разное
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Австралийские медики провели исследование, в ходе которого изучили вероятность нанесения вреда оперируемому пациенту вследствие отхода кишечных газов у медперсонала. Выяснилось, что опасность влияния пукания зависит от определенных обстоятельств, сопутствующих данному процессу.
Отправной точкой исследования стал вопрос одной из австралийских медсестер, заданный ей в 2001 году своему руководителю-хирургу. Представительница медицинского персонала, нередко принимающая непосредственное участие в операциях, поинтересовалась вероятностью нанесения ей вреда пациенту вследствие периодического отхода у неё кишечных газов прямо в операционной. Теоретически такой процесс вполне мог спровоцировать попадание патогенных микроорганизмов, выделяющихся от медперсонала, в открытую при операции рану больного, и, соответственно, вызвать у последнего сепсис. Стоит отметить, что хирург не знал практического ответа на заданный вопрос, поэтому связался с одним из авторитетных микробиологов, работавших в Канберре (Австралия). Эксперт решил провести практический эксперимент и попросил одного из своих коллег пукнуть прямо в чашку Петри с весьма небольшого расстояния – пять сантиметров. При этом участник опыта выполнил предложенное действие сначала в одежде, а затем – без неё. После завершения эксперимента обе чашки Петри были оставлены на ночь, для обеспечения более верного вероятного размножения бактерий. Результат показал, что прибор для опыта, в который пукание было произведено в одежде, наутро был абсолютно чист, что доказало практическую невозможность нанесения вреда пациенту медперсоналом при испускании им кишечных газов.

Примечательно, что в чашке Петри, пукание в которую производилось неприкрытым задним проходом, все же наутро находилось два вида бактерий, обычно присутствующих в кишечнике и на коже человека. Впрочем, как отметили исследователи, опасности такой отход газов для больного в операционной представлять не может, поскольку медперсонал всегда выполняет свою работу в положенной спецодежде.

Источник: www.popmech.ru



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